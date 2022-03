Douglas - reprodução da TV Globo

Douglas reprodução da TV Globo

Publicado 12/03/2022 19:51

Rio - Após a prova do anjo, Douglas Silva e Gustavo falaram suas opções de votos durante um bate-papo na varanda da casa do 'Big Brother Brasil', da TV Globo, neste sábado. O ator confessou que tem vontade de ver Vinicius ou Eslovênia no paredão.

"Eu queria muito que a galera votasse no Vyni. É uma pessoa fod*, mas nunca foi ao Paredão. A galera não vai. Ou na Eslô. Não são todos os votos nele", afirmou Douglas. O curitibano refletiu: "O negócio é a gente ver em quem a Jessi vai e votar junto com ela, porque a gente ganha o voto dela". "Para não jogar voto fora", concordou o ator.

Em seguida, Gustavo tentou prever a indicação do líder Lucas. "O Lucas, tenho quase certeza, que vai no Eli. Se ele for, não vou ter em quem votar. Ou Linna, Vini e Eslô". Douglas opinou: "Tem que saber em quem o quarto de lá vai votar". O investidor emendou: "Eu mim ou você. No Arthur, se não for autoimune". O ator discordou. "No Arthur, eu acho que eles não votam não. Ele acabou de voltar de um Paredão"