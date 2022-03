Pedro Scooby come comida do lixo no ’BBB 22’ - Reprodução Internet

Publicado 13/03/2022 08:50 | Atualizado 13/03/2022 12:16

Rio - Pedro Scooby protagonizou uma situação inusitada na tarde do último sábado (12). Na cozinha da xepa, o surfista repreendeu Gustavo por ter jogado alguns pedaços de língua de boi no lixo. No entanto, o que chamou atenção foi o fato de Scooby ter lavado o alimento que seria descartado e consumido logo em seguida.

"Que isso, cara? Ôh, irmão, lava… É só lavar que tá bom. Nunca mais faça isso", disse Pedro.

Ao ver a cena, a médica Laís afirmou estar com nojo de ver brother comer comida do lixo, porém ele garantiu que a carne estava boa para consumo.