Publicado 13/03/2022 17:26

Rio - Paulo André voltou a criticar a forma como a prova de resistência do líder, do 'Big Brother Brasil 22', foi definida, durante o almoço do anjo, neste domingo. Emocionado, o atleta disse te tirou forças para enfrentar a disputa por causa do filho. É que ao nascer, o bebê precisou passar 21 dias na UTI para tratar de um problema no intestino.

"Nos primeiros dias ele não se alimentava. Eu falei que se eu precisasse ficar 21 dias sem me alimentar, eu vou ficar. Ele não comia, tá ligado? Eu ficaria 21 dias sem me alimentar por ele. Eu ficava pensando nisso. Ele aguentou. Ele foi capaz, eu também sou por ele. Eu estou me martirizando por causa disso. Eu queria muito ganhar", afirmou P.A. Após o desabafo, Douglas Silva abraçou o amigo. Já Pedro Scooby deu palavras de apoio a ele: "Tu fez tua parte, irmão, fica tranquilo".

Através do Twitter, a equipe de Paulo André deixou uma mensagem para o atleta. "PA, nós aqui fora e principalmente o Peazinho temos muito orgulho de você, e da trajetória que você está construindo no BBB. O melhor está por vir, confia", escreveram os administradores do perfil.