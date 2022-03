Arthur Aguiar se emociona no almoço do anjo do BBB 22 - Reprodução da TV Globo

Publicado 13/03/2022 15:00

Rio - Arthur Aguiar se emocionou ao receber uma mensagem esposa, Maíra Cardi, e da filha, Sophia, durante o almoço do anjo, neste domingo. Paulo André, Paulo Scooby e Douglas Silva compartilharam o momento especial com o ator. No vídeo, a coach disse que ele 'carregava a dor de um recomeço sem ninguém acreditar', ao citar a reconciliação dos dois.

"Quando eu e Arthur separamos, foi muito difícil. Mas, quando a gente resolveu voltar, foi pior do que quando a gente resolveu se separar. Porque agora, além de toda a dor que a gente já carregava do fim, a gente carregava também a dor de um novo começo sem ninguém acreditar", comentou ela.

Presente do anjo dessa semana pic.twitter.com/0tHET6It1s — Arthur Aguiar (@Aguiarthur) March 13, 2022

Arthur, que chegou a confirmar que traiu Maíra durante o casamento mais de 16 vezes, falou sobre a volta dos dois enquanto almoçava com os outros brothres. "Mano, tu não tem noção, é muito ruim tu andar nos lugares e nego te olhar meio assim... 'Será?!'. Quando a gente voltou, ninguém acreditava. Era todo mundo assim: 'Tá, vamos ver por quanto tempo. Vamos esperar aí para ver'".

O ator ainda explicou porquê ele e a esposa não usam aliança. "Nossa, tem mais de um ano que ela não coloca aliança. Que a gente não usa aliança. A gente decidiu que a gente queria começar o relacionamento do zero, que a gente queria casar de novo, ou colocar outra aliança. Então, a gente nunca mais usou. Desde que a gente voltou, não usou. Por isso que eu não uso", destacou ele. "Não é só voltar, é comprar um barulho muito gigante", completou.

Douglas Silva opinou: "Isso é um cala boca para 'mó' galera. É isso, as pessoas querem julgar". Arthur, então, revelou que recebe mensagens de pessoas que passaram pela mesma situação. "E também um incentivo para 'mó' galera. Você não tem noção a quantidade de mensagem que eu recebo, de homens e mulheres, dividindo comigo o que eles passaram e o que eles passam de situações piores, parecidas, iguais...". "É isso, mano, as pessoas julgam sem achar que nunca erraram", apontou Pedro Scooby.

O ator frisou: "Não é, assim, 100 mensagens. É muita. E é muito triste, porque tem umas mensagens, tanto de homem quanto de mulher: 'Cara, eu queria muito conseguir, mas eu não consigo. Meu orgulho é maior, o que as pessoas vão achar...'. Em seguida, o surfista disse: "Esse assunto é um assunto pouco comentado pela sociedade". "Quando a pessoa fala dela, eu até entendo. Mas, quando a pessoa fala: 'Cara, eu não consigo o que as pessoas vão achar? As pessoas não vão aceitar'. A vida é sua, irmão. Deixar de viver uma parada que você quer, que te faz feliz, que faz diferença na sua vida, por causa dos outros... não dá", conclui Arthur.