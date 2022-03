Pedro Scooby no BBB 22 - Reprodução da TV Globo

Publicado 13/03/2022 19:12 | Atualizado 13/03/2022 19:22

Rio - Pedro Scooby chamou a atenção dos fãs do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, e dos internautas neste domingo. Sem camisa e de bermuda, o surfista deixou sua cama e foi até o banheiro. Até aí, tudo normal. Só que a parte íntima do brother ficou marcada na peça de roupa. O momento não passou despercebido pelos usuários do Twitter, que comentaram sobre o 'volume' do marido de Cintia Dicker.

fotogaleria

"O gigante de Nazaré prontinho para viajar", brincou um. "Pode entrar armado no programa?", quis saber outro. "Pensei que ele tinha deixado a prancha dele em casa", reagiu um terceiro.

Veja:

O gigante de Nazaré hahaha . Prontinho pra viajar Scooby. #BBB22 https://t.co/GWpYwEouXY — Bario (@ItsmeBario) March 13, 2022

Pode entrar armado no programa? #BBB22



Linna / Eslovênia / Gil e Juliette / Viny Victor Hugo / Scooby / PA e Jadepic.twitter.com/8Bw8w0zdpX — PÃÃFAIZERR (@AlbericoRangel) March 13, 2022

Pensei q ele tinha deixado a prancha dele em casa pan pic.twitter.com/ic3QzDWOpf — Boy Olá (@ElQuiabinho) March 13, 2022

ainda teve que dar a puxadinha no short pra não marcar, ai jesus — vini.vidi.vici (@vi_smoura) March 13, 2022