Gustavo, Pedro Scooby e Vyni estão no paredãoReprodução

Publicado 14/03/2022 07:51

Rio - A noite deste domingo foi marcada por mais uma formação de paredão no "BBB 22". Arthur Aguiar, o anjo da semana, fez um longo discurso para imunizar o amigo, Paulo André, e falou sobre a relação do atleta com o filho. "Quando entrei aqui, entrei no pensamento de ser racional e estrategista. Quando entendi que talvez isso não fosse recíproco, decidi colocar o coração. Vou dar para a mesma pessoa que eu dei da última vez. É muito bonito ver a maneira que ele fala da vida e do filho dele, é o Paulo André", iniciou.

Em seguida, foi a vez do líder, Lucas, escolher quem gostaria de mandar para a berlinda. Lucas também fez um longo discurso para indicar Pedro Scooby e usou as palavras que sua amiga Jessilane costuma disparar sobre o surfista. Lucas citou que Scooby não tem comprometimento na casa e que as pessoas que estão no programa querem estar ali mais que ele. O que mais tarde Scooby rebateu, gerando uma grande confusão.

Eliezer, que foi vetado por Scooby na prova do anjo, teve um contragolpe. Ele puxou Gustavo para o paredão. Só que Gustavo também teve um contragolpe e puxou o amigo de Eli, Vyni, para a berlinda junto com ele. Em seguida, nos votos no confessionário, Douglas Silva foi o mais votado pela casa.

Os três participantes que não foram indicados pelo líder, Douglas, Gustavo e Vyni, disputaram a prova Bate e Volta. Douglas venceu e com isso Gustavo, Pedro Scooby e Vyni estão no oitavo paredão do "BBB 22".