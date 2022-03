Anitta - Divulgação

Anitta Divulgação

Publicado 14/03/2022 09:31

Rio - Anitta mostrou que está ligadinha no que acontece no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. A Poderosa aproveitou o dia de folga, neste domingo, para dar aquela espiadinha no reality show. Através do Twitter, na madrugada desta segunda-feira, a cantora opinou sobre o paredão formado por Vyni, Pedro Scooby e Gustavo. Para ela, o cearense deve deixar o programa.

Ao responder um internauta, Anitta brincou com o fato de Vyni poder tropeçar em seu show, quando sair do 'BBB 22'. "Ele vai ver que chamei ele pra tropeçar no palco e vai amar. Jogo é jogo, vida é vida. Ele é um fofinho", destacou.

Que nada.... ele vai ver que chamei ele pra tropeçar no palco e vai amar. Jogo é jogo, vida é vida. Ele é um fofinho — Anitta (@Anitta) March 14, 2022

A cantora também relembrou o apelido que deu para Pedro Scooby, quando namoravam, e falou sobre a maneira como o surfista leva a vida. "O apelido que eu chamava o Scooby era "tudo certo"... porque, gente, acreditem ou não, pra ele tá tudo certo sempre. O mundo tá acabando? "Vai tá tudo certo amanhã", "a vida é linda"... Meu deus, Pedro, perdi não sei o que: "tá tudo certo"", brincou ela.

O apelido que eu chamava o scooby era "tudo certo"... pq gente, acreditem ou nao... pra ele tá TUDO CERTO semmmmpreeee. O mundo tá acabando? "Vai tá tudo certo amanhã", "a vida é linda"... meu deus pedro perdi não sei o que: "tá tudo certo" — Anitta (@Anitta) March 14, 2022

"Tudo vai tá sempre certo! Eu não sabia se ria ou se chorava. Comecem a contar quantas vezes ele fala "tudo certo" nas 24h do dia e vocês vão entender. Acabou todo meu dinheiro? Tudo certo, vamos ali vender picolé na praia. Estou doente! Tudo certo amanhã vai tá melhor", completou a Poderosa.

Tuuuuuudo vai tá sempre certo hahahaha eu não sabia se ria ou se chorava. Comecem a contar quantas vezes ele fala "tudo certo" nas 24h do dia e vcs vão entender. — Anitta (@Anitta) March 14, 2022

Anitta, inclusive, disse que aprendeu muito com o ex-namorado. "Pois muito que bem... Difícil acreditar mas tem gente que vive assim. Que realmente não liga. Que tá só feliz com o que seja que aconteça e "tudo certo". Eu, graças a Deus, aprendi esse "tudo certo" um pouco e trouxe pra minha vida, senão eu já tava doidinha da cabeça", confessou.

Pois muito que bem... difícil acreditar mas tem gente que vive assim. Que realmente não liga. Que tá só feliz com o que seja que aconteça e "tudo certo" hahahaha



Eu graças a Deus aprendi esse "tudo certo" um pouco e trouxe pra minha vida se não eu já tava doidinha da cabeça — Anitta (@Anitta) March 14, 2022

Na rede social, a funkeira ainda revelou que está interessada em outro brother da casa: Gustavo. Vale lembrar que ela estava de olho em Paulo André. "E também acho tudo certo ele (Pedro Scooby) desenrolar esse Gustavo pra mim quando sair, já que o PA agora é da minha migla Jade". Os internautas alertaram Anitta ao fato do curitibano viver um affair com Laís na casa. Mas ela não se intimidou: "Oxi, quando ele sair e ver que a mona só pegou ele pra não ser votada ele para né... Eu assistia ainda nessa fase", divertiu-se.

E também acho tudo certo ele desenrolar esse Gustavo pra mim quando sair já que o PA agora é da minha migla Jade — Anitta (@Anitta) March 14, 2022