Lucas explica motivo de ter indicado Pedro Scooby ao paredão do ’BBB 22’Reprodução Internet

Publicado 14/03/2022 16:05

Rio - Em uma conversa com Laís e Eslovênia no quarto lollipop, Lucas decidiu explicar o motivo que levou a indicação de Pedro Scooby para o paredão do "BBB 22" na noite desse domingo (13).

"O motivo de ter votado no Pedro, é ele ser muito bom jogador, ser forte e ganhar tudo", começou.

"O PA (Paulo André) também é muito gente boa, mas ele também ganha tudo. Então, se a gente não tentar colocar ele, tipo, no Paredão. A gente vai continuar não ganhando nada", completou Lucas.