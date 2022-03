Eliezer e Vyni dormem de conchinha no quarto Lollipop - reprodução da TV Globo

Eliezer e Vyni dormem de conchinha no quarto Lollipopreprodução da TV Globo

Publicado 14/03/2022 13:56

Rio - Após a formação do paredão, Vinicius pediu para Eliezer dormir de conchinha com ele na cama do quarto Lollipop, do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na madrugada desta segunda-feira. Na ocasião, o cearense sugeriu que o empresário 'descesse mais a mão' e até comparou o carinho que recebeu com o que o brother faz em Natália, seu affair na casa.

"Vamos fazer uma conchinha por dez segundos?", propôs Vyni, que disputa o paredão com Pedro Scooby e Gustavo. Com sono, Eli cedeu ao pedido do amigo, que comemorou: "Aí, Brasil. É o momentos que os fãs do shipp Elicius, que nem existe, tavam esperando... Sem almofadinha", afirmou Vyni. "Tá sem almofada", respondeu o designer. O cearense foi além: "Cadê o cheirinho aqui?", disse ele, apontando para o pescoço. O empresário fez um carinho no local.

Logo depois, Eliezer fez mais carícias em Vyni, que se empolgou: "Se quiser descer mais a mão, não tem problema não. Não estou reclamando", brincou. "Eli tem que fazer o que eu quiser porque eu estou no Paredão. Já estou cheio de problema...Faz de conta que você gosta de mim igual a Nat", completou o brother. O empresário ponderou: "Mas aí o carinho da Nat é diferente, né?".

Cansado, Eliezer caiu no sono. Vyni pediu para o designer acordar e aproveitou para se 'declarar' para o amigo. "Qual é o seu nome? Você vai estar no meu coração, sabia? Para sempre. O nariz mais bonito que eu já vi na vida", afirmou. Após não receber nenhuma resposta do empresário, o brother decidiu dormir.