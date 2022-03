Eslovênia e Lucas conversam sobre divisão dos grupos no BBB 22 - Reprodução Internet

Eslovênia e Lucas conversam sobre divisão dos grupos no BBB 22Reprodução Internet

Publicado 14/03/2022 15:03

Rio - A noite de formação do paredão ainda continua repercutindo entre os participantes do "BBB 22", programa da TV Globo. Lucas e Eslovênia comentaram enquanto tomavam café da manhã nessa segunda-feira (14) sobre onde cada brother dormiu na última noite e chamaram atenção para a divisão dos grupos que se tornou aparente.

fotogaleria

"Engraçado que ontem foi bem nítido as divisões. Tinha o Quarto Lollipop, o grupo dos meninos aqui embaixo, e, lá em cima, eu com as meninas", disparou Lucas.

"Assim né?!, grupos", diz Eslovênia fazendo um movimento de aspas com as mãos.

Após comentário da modelo, o estudante de medicina afirma ser desgarrado dos grupos. "Eu sou o lobo desgarrado da matilha", diz. A modelo não perde tempo e logo rebate o amado: "Você nunca esteve desgarrado, sempre estive aqui. Quando você se movimentava para lá e para cá, sempre estive com você, você nunca esteve sozinho".