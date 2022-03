Arthur Aguiar desabafa com Eliezer sobre briga com Lucas - Reprodução Internet

Publicado 14/03/2022 17:06

Rio - O desentendimento entre Arthur Aguiar e Lucas Bissoli continua rendendo dentro do "BBB 22", programa da TV Globo. Durante a tarde dessa segunda-feira (14), o ator abriu o jogo em uma conversa com Eliezer sobre o comportamento do estudante de medicina.

"Quando ele deu a indicação dele, eu não senti o que vocês sentiram, mas é aquele negócio. A fala não foi de um para o outro. Eu não estava na prova. Eu tinha entendido como um caso isolado de R$ 20 mil e o outro prêmio da prova, mas não como se fosse se referindo a você. Eu não participei, não estava na fala e não participei da conversa de vocês dois", disse Eliezer.

"Mas não teve isso. É o que estou te falando. Não teve nenhum desse rolê. O que questionei foi a falta de lealdade", explicou Arthur Aguiar.