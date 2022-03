Brunna Gonçalves declara torcida para Vyni no paredão do 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Publicado 14/03/2022 19:01

Rio - Brunna Gonçalves continua ligada nos acontecimentos do "BBB 22" mesmo após ter sido eliminada do reality show. Nesta segunda-feira (14), a esposa de Ludmilla usou seu Twitter para pedir aos fãs que ajudem Vinicius a voltar do paredão, em que enfrenta Pedro Scooby e Gustavo.

"O Vyni é um menino tão do bem e merece tanto estar ali. O 'BBB' é a oportunidade que ele está tendo de mudar a história de vida dele e da família. Deixem ele ficar gente! É o sonho dele!", declarou a dançarina, acrescentando a hashtag "Fora Gustavo". Vale lembrar que Brunna fez parte da aliança formada pelos participantes que dividiam o quarto Lollipop.

Vyni disputa o paredão da semana contra Pedro Scooby e Gustavo, que puxou o cearense para a berlinda após ser indicado por Eliezer, principal aliado do bacharel em Direito. Antes disso, Pedro Scooby entrou para a briga pela permanência na casa ao ser indicado pelo líder da semana, Lucas. O discurso de indicação do estudante de medicina gerou uma grande confusão na casa, após dizer que o surfista não é comprometido com o jogo.