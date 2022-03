Eli alfineta Scooby em papo com brothers - Reprodução/Gshow

Publicado 14/03/2022 17:33

Rio - Durante conversa no quarto lollipop com Eslôvenia, Lucas e Vinicius, Eliezer detonou o comportamento de Pedro Scooby após ser indicado ao paredão. O surfista questionou a justificativa dada por Lucas, líder da semana , e gerou uma discussão acalorada no começo da madrugada.

fotogaleria "Pode ver que quando o P.A recebeu uma indicação, o Pedro tomou as dores do P.A. 'Como assim você indicou o PA?'. Agora aconteceu vice e versa. É sempre assim", pontuou Eli. "Já é de se esperar sentir a dor um do outro ali, né", frisou Lucas. "Eu sinto a dor do Vinicius e de todas as pessoas que foram embora", completou Eslovênia.

"Mas você respeita e as pessoas entendem. Tem que saber. Não existe isso. Mas ali é assim", retrucou Eli. "A Natália estava me contando quando saiu da prova do P.A, algumas coisas que ele falou no quarto em relação a xepa e tudo mais. São dois meses de programa e essa é a segunda vez que o Pedro vai", acrescentou.

"Fala baixo", pediu Lucas. "Não falo baixo, porque tudo o que eu falo aqui, posso falar na cara dele. Ele só não foi para a xepa em duas semanas. Quando tira do conforto, acha ruim", concluiu Eli.