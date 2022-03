Natália, Viny e Jessilane - reprodução da TV Globo

Natália, Viny e Jessilane

Publicado 15/03/2022 11:36

Rio - Vyni fez planos, na madrugada desta terça-feira, já que existe a possibilidade dele deixar o 'Big Brother Brasil 22'. No paredão com Pedro Scooby e Gustavo, o ceranse sugeriu deixar uma listinha de 'como cuidar de Eliezer', seu melhor amigo na casa, para Natália. Ao ouvir a declaração, Jessilane deu o maior fora no brother.

"Vou deixar uma listinha", disparou o cearense. Natália recusou a 'ajuda'. "Não vai precisar, não precisa fazer listinha nenhuma. Para com isso". Atenta na conversa, Jessilane quis saber: "Vai fazer listinha de quê?". A designer de unhas explicou: "De como cuidar do Eli". Sem acreditar no que ouviu, a bióloga disparou: "Ah, pelo amor de Deus, Vyni. Me poupe".

