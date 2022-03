Jojo Todynho - Reprodução

Jojo TodynhoReprodução

Publicado 15/03/2022 11:02

Rio - Jojo Todynho é umas das famosas que está ligadinha no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. A cantora acompanhou o Jogo da Discórdia, na noite desta segunda-feira, e detonou Laís através do Twitter. A funkeira não gostou de ver a médica acusando Arthur Aguiar de ser manipulador.

fotogaleria

“Acabou o show. Laís gosta de passar vergonha. Vem 99%”,escreveu Jojo em seu perfil, sugerindo a porcentagem de eliminação da sister do programa.

Acabou o show Lais gosta de passar vergonha.

Vem 99% — Jojo Todynho (@jojotodynhoofc) March 15, 2022

Durante a dinâmica do reality, Laís e Arthur protagonizaram mais uma discussão. “Ele [Arthur] tenta sim manipular os meninos, a favor dele e partir do momento que isso não favorece ele, ele vai lá e quebra essa aliança”, desaprovou a médica. Logo em seguida, a sister deu o exemplo de Lucas que se afastou de Arthur recentemente.

Contudo, o marido de Maíra Cardi não deixou as declarações de Laís sem resposta: “Acho engraçado que no ao vivo você [Laís] adora dar um show”, retrucou o ator. Após isso, quando Laís tentou a tréplica, Arthur a interrompeu: “Você se transforma no ao vivo. Acabou o show?” debochou ele.