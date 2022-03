Esta semana, Laís e Arthur protagonizaram o maior bate-boca da dinâmica quando a médica acusou o ator de ser manipulador - Reprodução / Globoplay

Publicado 15/03/2022 04:16 | Atualizado 15/03/2022 04:20

Rio – Segunda-feira é dia do tradicional fogo no parquinho no Big Brother Brasil. Apesar do início morno, o jogo da discórdia tem ganhado proporção nas últimas semanas e gerado boas doses de entretenimento. Esta semana, Laís e Arthur protagonizaram o maior bate-boca da dinâmica quando a médica acusou o ator de ser manipulador.

“Ele [Arthur] tenta sim manipular os meninos, a favor dele e partir do momento que isso não favorece ele, ele vai lá e quebra essa aliança”, desaprovou Laís. Logo em seguida, a sister deu o exemplo de Lucas que se afastou de Arthur recentemente.

Contudo, o marido de Maíra Cardi não deixou as declarações de Laís sem resposta: “Acho engraçado que no ao vivo você [Laís] adora dar um show”, retrucou o ator. Após isso, quando Laís tentou a tréplica, Arthur a interrompe: “Você se transforma no ao vivo. Acabou o show?” debocha ele.