Publicado 09/03/2022 01:50

Rio – O Big Brother Brasil 22 acabou para Jade Picon. Com 84% dos votos, a caçula da edição se despediu do reality nesta terça-feira (09), na sua primeira ida ao paredão. Arthur Aguiar, seu maior rival no jogo, que também estava emparedado, levou apenas 1% dos votos. Porém, ao se despedir dos participantes, Jade não levou mágoas e agradeceu o adversário.

“Tchau, Arthur! Obrigada por tudo”. Foi assim que Jade encerrou seu embate com o ator e finalmente conseguiu a resposta que tanto procurou nas últimas semanas. A rivalidade entre os dois começou na terceira semana, quando a influenciadora virou líder pela primeira vez e entendeu que Arthur estava sendo interesseiro com ela.

Arthur, por sua vez, sentiu-se traído ao ser colocado diretamente no paredão pela líder Jade, sem nenhum aviso prévio. O confronto entre os dois se expandiu para as redes sociais. Os fãs escolheram seus lados. Maíra Cardi, esposa de Arthur, chegou até ameaçar processar os administradores de Jade. Dentro da casa o duelo era meio morno, entretanto aqui fora a história era outra.

O paredão entre Jade, Arthur e Jessilane atingiu a marca de 2 milhões de votos por minuto, a segunda maior da história do BBB. Nas redes sociais ninguém supera o número de seguidores de Jade, mas como dizem por aí: “seguidor não é torcida”. No fim é o público que assiste e torce que de fato vota.

