Paulo André faz homenagem para LaísReprodução / Globoplay

Publicado 03/03/2022 03:13

Rio – Durante a festa desta quarta-feira (02), Paulo André realizou um gesto que emocionou as redes sociais. O atleta chamou Laís para ouvir música em homenagem ao pai da moça que faleceu pouco antes da médica entrar no Big Brother Brasil 22. PA revelou que também perdeu um “irmão” recentemente e que a música seria dedicada a eles que “estão lá no céu”.

“Todo mundo já perdeu alguém na vida, eu já perdi um irmão meu e essa música é pra botar uma vibe irada, que eu sei que essas pessoas estão lá no céu por nós e essa música tem uma letra muito bonita e fala um pouco sobre isso”, dedicou o atleta.

A música escolhida para a homenagem foi Cedo ou Tarde, da banda NX Zero. Composta pelo Guitarrista do grupo, Gee Rocha, a cação foi escrita como uma carta ao pai do músico que faleceu quando ele era criança. Os internautas se emocionaram com a dedicatória de Paulo André e pontuaram a boa escolha da música.

PA e Arthur estão cantando uma música do NX Zero, e ele dedicou à Laís que está muito triste nesses últimos dias com saudade do deu pai que faleceu no final do ano passado. Fique bem, Laís! #PAFest — Paulo André #PAFest (@iampauloandre) March 3, 2022

"Cedo ou tarde a gente vai se encontrar...." Obrigada meninos pela homenagem linda pic.twitter.com/3uZhFOBiai — Laís Caldas (@dra_laiscaldass) March 3, 2022