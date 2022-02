Vladimir Putin - Reprodução

Vladimir PutinReprodução

Publicado 24/02/2022 05:11

Kiev – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou na madrugada desta quinta-feira (24) o início de uma operação militar especial na Ucrânia. Putin alegou que esta é uma operação para “desmilitarizar” o leste ucraniano, mas não para ocupar. O mandatário russo também alertou para outros países não interferirem ou “sofreram consequências nunca antes vistas”.

A declaração de Putin foi televisionada para a Rússia por volta das 06h00m do horário local. Ao mesmo tempo, explosões de larga escala podiam ser ouvidas e vistas diversas cidades da Ucrânia, inclusive na capital, Kiev, que fica na parte oeste do país. Oficiais ucranianos declararam que mísseis atingiram jatos militares próximos de Kiev e que os russos estariam tomando o controle do espaço aéreo.

O presidente Ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, declarou a Lei Marcial no país dizendo que a Rússia realizou uma invasão “sem justificativa contra um país pacífico”. A Lei Marcial permite que as forças armadas realizem a função de governo vigente em tempos de emergência. Zelenskyy também falou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para pedir que os líderes mundiais retaliem as ações de Vladimir Putin. Biden disse que os EUA condenam o ataque e que irá se encontrar com os líderes do G-7 para impor “severas” restrições à Rússia.

As fronteiras ucranianas foram invadidas por volta das 05h00m do horário local. Com artilharia, tanques e mísseis, as tropas russas neutralizaram uma parte da infraestrutura militar da Ucrânia. Uma declaração do Ministério de Defesa da Ucrânia alegou ter derrubado cinco aviões russos e um helicóptero até o momento. No entanto, a Rússia nega a informação e seu ministro de defesa diz que as forças ucranianas não estão oferecendo resistência ao exército russo.

Presidente ucraniano,Volodymyr Zelensky, disse em pronunciamento à nação nesta noite que presidente russo,Vladimir Putin, aprovou ofensiva contra Ucrânia e que grande guerra na Europa pode começar em breve. Ele falou que Putin ignorou convite pra reunião e que guerra depende dele pic.twitter.com/Ri6q31WC3E — Raquel Krähenbühl (@Rkrahenbuhl) February 24, 2022

Ucrânia | Choquei | Biden | Estados Unidos | Guerra Mundial | Kiev pic.twitter.com/QxVuZpH5r8 — Eduardo (@breakingnewsbbb) February 24, 2022