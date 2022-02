Laís e Arthur trocam farpas - Reuprodução

Publicado 22/02/2022 04:44

Rio – Após algumas semanas de marasmo, finalmente parece que o fogo começa a pegar no parquinho do Big Brother Brasil 22. Na noite desta segunda-feira (21), Laís partiu para o ataque em Arthur Aguiar. Revoltada com a articulação do ator para colocá-la no paredão, a médica soltou o verbo contra o brother.

“Ele [Arthur] começou a fazer um complô contra mim e desculpa que dessa vez não foi. Vai ter que me aguentar mais uma semana aqui na casa”, Laís começou seu discurso contra Arthur argumentando que o rapaz só está mirando nela para atingir, indiretamente, Jade Picon. Segundo ela, o ator não tem coragem de indicar ela diretamente para nada, pois ele a acha muito forte aqui fora e “não é homem o suficiente” para rivalizar com a influenciadora.

Contudo, Arthur Aguiar não ficou calado, na primeira oportunidade que conseguiu para falar, contra-atacou Laís diretamente. O brother justificou sua decisão de votar em Laís argumentando que “não a conhece”, que para ele, ela é apenas a “amiga da Bárbara” e sem a presença da aliada (eliminada no último paredão) Laís está perdida no jogo. O debate acalorado dos dois rapidamente ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

"Você tem medo de colocar ela no Paredão e ela voltar"

"Ela me colocou duas vezes e eu voltei"#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/dur74YxQRO — Multishow (@multishow) February 22, 2022

"O pior de tudo é que eu gosto dela. Eu acho ela uma jogadora visionária" #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/sncaP9WsUb — Multishow (@multishow) February 22, 2022