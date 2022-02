Brunna atende o Big Fone - Reprodução / Globo

Brunna atende o Big FoneReprodução / Globo

Publicado 19/02/2022 00:48

Rio – Brunna Gonçalves foi a participante mais rápida do Big Brother Brasil 22 e atendeu o ‘Big Fone’ na noite desta sexta-feira (18). A dançarina recebeu o direito de indicar alguém direto ao paredão e escolheu Gustavo Marsengo como sua vítima. Essa foi a primeira oportunidade que Brunna teve de participar ativamente do jogo dentro da casa, com exceção das votações de domingo.

Na hora prevista para o Big Fone tocar, dois grupos estavam no jardim e um grupo na varanda da casa. Assim que ouviu o toque, Brunna disparou e chegou primeiro que todos para atender ao telefone. Coincidentemente, Gustavo estava logo atrás dela e por pouco não se salvou da berlinda.

Após atender o fone, a sister demorou um pouco para entender o recado e até se confundiu se podia ou não anunciar sua decisão naquele momento. Brunna respirou fundo para recobrar o fôlego e jogou Gustavo direto na fogueira. Mais tarde, Linn da Quebrada disparou para a amiga: “planta faz isso?”

A participação de Brunna foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais em um piscar de olhos. Para os internautas essa foi a “estreia” da moça no BBB 22, por conta da falta de pró-atividade dela nesse primeiro mês de reality. Contudo, a jogada da bailarina foi apontada como muito certeira, pois ela retirou uma das opções de voto da casa e atacou primeiro um rival declarado.

Planta atende o big fone? Planta faz isso? #BBB22

Reprodução/TV Globo pic.twitter.com/MB9OqidpZe — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) February 19, 2022

Planta faz isso? — caze (@Casimiro) February 19, 2022