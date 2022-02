Maria se excede e bate na cabeça de Natália - Reprodução / Globo

Maria se excede e bate na cabeça de NatáliaReprodução / Globo

Publicado 15/02/2022 03:16

Rio – O público que assiste ao Big Brother Brasil 22 voltou a pedir a expulsão de Maria. Durante o jogo da discórdia dessa segunda-feira (14), ela se irritou com as críticas que recebeu de Natália e passou do ponto quando foi revidar a acusação da adversária. Como parte da dinâmica, a cantora deveria apenas jogar água em Nat, mas Maria se excedeu e bateu com o balde na testa da emparedada.

Natália sentiu a pancada e na mesma hora pediu para que Maria maneirasse na agressividade. A produção do programa rapidamente entrou com um intervalo para analisar o caso, visto que agressão de qualquer tipo é motivo para expulsão, de acordo com as regras. Contudo, na volta do programa ao vivo, Tadeu induziu que a situação teria sido um acidente e o balde escapado da mão da sister. A direção do programa, então, resolveu deixar a decisão nas mãos de Natália.

A mineira já estava visivelmente fragilizada, pois foi a mais alvejada na discórdia dessa semana, e para não se indispor mais ainda com os outros participantes falou que estava “tudo bem, apesar de ter sentido certa agressividade” e o jogo seguiu normalmente. Entretanto, a internet não deixou essa infração passar impune.

O nome de Maria se tornou o mais comentado nas redes sociais, com internautas pedindo a expulsão da moça. Para piorar a situação da carioca, ao fim do programa ela admitiu para Vyni que não houve acidente, conforme Tadeu havia induzido, mas sim que ela estava mesmo nervosa e não mediu bem a força com o balde na mão.

Ao que tudo indica, a produção do programa vai passar a madrugada analisando a situação para decidir pela manhã se Maria vai continuar no BBB 22.

#mariaexpulsa Vcs acham que, com a pressão do público nos patrocinadores, a Globo vai cumprir a regra e expulsar Maria nesta terça-feira? #BBB22 #webtvbrasileira pic.twitter.com/LePBVwqYlA — WebTVBrasileira (@webtvbrasileira) February 15, 2022

Nossa gente, a baldada da Maria foi pesada, achei absurdo! #BBB22pic.twitter.com/3kEdxVTEzK — Central BBB #BBB22 (@CentralReaIity) February 15, 2022

“Ela me deixou com muito ódio, na hora não raciocinei na hora que eu fiz e… sabe, é a segunda vez que sou agressiva com uma pessoa”. (Maria sobre a situação com a Natália) #BBB22 pic.twitter.com/nLsmHnA3up — Central BBB #BBB22 (@CentralReaIity) February 15, 2022