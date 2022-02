Jade Picon - Reprodução / Globo

Publicado 09/02/2022 05:03 | Atualizado 09/02/2022 07:50

Rio – Jade Picon vai ter que recalcular sua rota no Big Brother Brasil 22. A líder da semana acabou sofrendo um baque após o paredão desta terça-feira (08). Arthur Aguiar, indicado por ela, permaneceu na casa e surpreendeu a influenciadora que acreditava na eliminação do ator. Pelas redes sociais, os internautas perceberam que após o anúncio do resultado, Jade havia desaparecido de vista.

“Foi embora com a Naiara?” Questionou uma internauta após não encontrar vestígios da sister nas câmeras do Globoplay. Outra pessoa afirmou que a última vez que tinha visto a moça foi durante o discurso de Tadeu Schmidt, quando ele livrou Arthur da berlinda logo de cara, deixando a casa perplexa.

O caso do sumiço de Jade rapidamente virou meme e ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Claro que a sister ainda estava na casa do BBB, porém é provável que ela realmente tirasse um tempo para refletir sobre o significado desse paredão. Segundo a própria, a eliminação dessa semana traria muitas respostas para o seu jogo.

cadê a jade? a última vez que ela apareceu foi aqui #bbb22 pic.twitter.com/9xe16l1hYr — Vittor Fernando (@vittorfernando) February 9, 2022

cadê a jade? foi embora com a Naiara? pic.twitter.com/duPuKGez98 — (()) (@msyrefts) February 9, 2022

Gente cadê a Jade? Qual câmera, não to ouvindo ela #BBB22 pic.twitter.com/PvnXfabDZr — Rilary Nogueira (@nogllary) February 9, 2022