Arthur e Maria no 'Jogo da Discórdia' do BBB 22 - Reprodução/ Globoplay

Arthur e Maria no 'Jogo da Discórdia' do BBB 22Reprodução/ Globoplay

Publicado 08/02/2022 06:45 | Atualizado 08/02/2022 06:46

Parte do público do Big Brother Brasil 22 não gostou da participação de Maria no jogo da discórdia desta segunda-feira (07) e estão pedindo a expulsão da sister por uma suposta agressão em Arthur Aguiar. Fãs do programa apontaram que a cantora usou de força desnecessária para colocar uma plaquinha na testa do ator, infringindo as regras do reality.



A atitude da moça foi duramente criticada na internet, quem estava assistindo ao programa ao vivo percebeu na hora o modo como Maria empurra a testa de Arthur para trás. Os internautas chegaram até a ir às redes sociais de Boninho, diretor da atração, pedir para o ‘Big Boss’ analisar o caso.



De fato, Arthur e Maria não estão convivendo bem há algum tempo. A morena pegou certo ranço do marido de Maíra Cardi desde que ele, malandramente, descobriu o voto dela no jogo da discórdia anterior. A rivalidade entre os dois está em crescimento contínuo e pode proporcionar grandes exaltações nos próximos capítulos.



O que acharam desse momento da Maria com o Arthur? #BBB22 pic.twitter.com/VXUwsSWIcj — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 8, 2022

Eu configuraria como agressão. Perdeu qualquer torcida possível minha. — Bárbara Carvalho (@bcarvalhorep) February 8, 2022