Linn, Jessi e Natália pularam na piscina para pagar promessaReprodução / Internet

Publicado 02/02/2022 04:41

Rio – A regra é clara: Prometeu tem que cumprir! E no Big Brother Brasil é importante manter a palavra. Então Natália, Jessi e Linn da Quebrada não tiveram saída a não ser pular de topless na piscina. As sisters prometeram ao público que fariam a ousadia caso nenhuma delas fosse eliminada nesta terça-feira (01).

Amedrontadas com a possibilidade de uma delas dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão, Jessi e Natália apostaram tudo e se comprometeram a tirar a parte de cima do biquíni e cair na piscina caso se livrassem do paredão. Com a eliminação de Rodrigo, as confinadas se prepararam para cumprir o combinado.

Logo após o fim do programa ao vivo elas estavam envergonhadas e tentaram sair pela tangente, porém foram alertadas que quebrar uma promessa poderia ser prejudicial, logo então resolveram fazer a peripécia e tomadas pela alegria de voltar de um paredão fizeram o topless e caíram na água. Confira: