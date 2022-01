Senor Abravanel - Reprodução

Senor AbravanelReprodução

Publicado 28/01/2022 03:56

Rio – Má ôe! As teorias de que Silvio Santos colocou Tiago Abravanel no Big Brother Brasil 22 para sabotar o reality por dentro ganham cada vez mais força¹. Nesta quinta-feira (27), Senor Abravanel quebrou a quarta parede e fez uma ‘participação especial’ no programa da emissora rival. Acontece que seu neto, Tiago, conquistou a liderança da semana e ganhou o direito de ver fotos da família, entre eles o vovô Silvio.

Durante a tradicional apresentação do quarto do líder, Tiago mostrou as fotos para as câmeras, que fizeram questão de focar em uma delas, onde o Brother aparece ao lado de Silvio Santos. O público já havia questionado se a Rede Globo iria dar esse ‘gostinho’ de exibir a imagem de seu maior concorrente. Parece que não há rancor nenhum, pelo visto.

Os demais participantes também tiveram a chance de ver o quarto do líder pela primeira vez. As imagens foram transmitidas para o telão da sala do BBB e emocionaram os confinados. Bárbara Heck aparentemente é uma grande fã do homem do baú e tratou logo de tietar. “O Silvio! Eu te amo Silvio Santos!” Exclamou a loira. Que rapidamente foi lembrada por Naiara Azevedo que ela estava no outro canal, para a risada de todos.

Nas redes sociais, a imagem surpreendeu positivamente os seguidores da atração global. Muitas pessoas não esperavam mesmo que a Globo colocaria imagens de Silvio Santos em suas telas.

bárbara: ai o silvio! eu te amo silvio santos

naiara: tá no canal errado



Reprodução/Globoplay #BBB22 pic.twitter.com/G29PbZ1YJ8 — (@midiasbbb) January 28, 2022

O Silvio Santos na Globo nunca pensei que viveria pra ver isso kkk pic.twitter.com/dD8V73szDU — Phaloma Araújo (@AraujoPhaloma) January 28, 2022

EU VIVI PRA VER O SILVIO SANTOS NO BBB pic.twitter.com/M8CibNgqzE — sari (@folkgirls) January 28, 2022