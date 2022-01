Dani Calabresa - Reprodução / Globo

Rio – Nesta terça-feira (25), o Big Brother Brasil retomou um dos quadros mais famosos do programa, O C.A.T. BBB. O esquete dispensa apresentação e este ano a atração traz Dani Calabresa no comando, substituindo Rafael Portugal. Embora a humorista tenha causado uma boa primeira impressão, as redes sociais ainda sentem falta do antigo apresentador.

Dani Calabresa assumiu uma tarefa difícil, pois Rafael Portugal era um fenômeno das terças-feiras, sempre conseguia deixar seu nome entre os assuntos mais comentados das redes sociais durante a sua passagem pelo BBB. E é impossível para os espectadores não compararem.

Contudo, a comediante fez uma estreia aprazível e conseguiu “extrair leite de pedra” de uma primeira semana parada no BBB 22. Dani aproveitou a onda de insatisfação do público com o elenco do reality para criar piadas com Tiago Abravanel e sua recusa de entrar no jogo, zombou de Rodrigo, que vive para falar do jogo e ainda aproveitou para alfinetar Marcos Mion, que na semana passada soltou uns comentários ácidos sobre Tadeu Schmidt.

No geral, os espectadores aprovaram a humorista, porém ainda vão levar um tempinho para esquecer o ex.

