Naiara e Tiago tem um pequeno conflitoReprodução / Globoplay

Publicado 28/01/2022 03:52

Rio – Climão no Big Brother Brasil 22. Após conquistar a liderança na noite desta quinta-feira (28), Tiago Abravanel montou seu grupo VIP para a próxima semana em Curicica. Dessa vez, apenas cinco pulseiras foram liberadas e o neto de Silvio Santos teve que se comprometer com algumas escolhas. Entre elas, Abrava optou por não levar a amiga Naiara Azevedo com ele para curtir as regalias do quarto do líder.

Tiago e Naiara eram amigos antes de entrar no reality e o ator foi o primeiro a dar apoio para a cantora quando ela ameaçou desistir do programa no último domingo (23). Contudo, pensando no jogo, Abravanel carregou consigo seu colega de prova, Pedro Scooby, Arthur, Douglas, Jade e Linn. Todos do Camarote.

A sertaneja, aparentemente, estava de acordo com as escolhas do amigo. No entanto, quando Tiago se aproximou para perguntar se estava tudo bem, ela deu uma resposta sincera, daquelas que deixaria qualquer pessoa com peso na consciência:

“Você tá aqui para jogar, se você não me acha uma peça importante para o seu jogo agora, eu entendo. Se não sou uma peça que soma, tudo certo. Se eu não somo nada agora, não tem porquê você me usar agora”

Confira o momento: