Lucas e Eslô se beijam - Reprodução / GloboPlay

Publicado 27/01/2022 04:45 | Atualizado 27/01/2022 04:50

Rio – A primeira festa do líder do Big Brother Brasil 22 veio para começar a colocar o reality nos eixos. Na madrugada desta quinta-feira (27), o primeiro beijo da edição rolou entre Eslovênia e Lucas. A pegação inesperada deixou o público animado nas redes sociais.

Eslô já havia revelado que tinha interesse em conhecer melhor o brother de Volta Redonda, porém nada mais sério rolou na festa do último sábado. Dessa vez, com uma ajudinha externa de Pedro Scooby, o casal finalmente deu o start nos romances do BBB 22. Além disso, o beijo também levantou os ânimos em Curicica. Rodrigo e Natália ficaram incomodados com Lucas.

Enquanto Nat perdeu as estribeiras , e até ameaçou desistir do reality, Rodrigo passou o resto da festa com Laís reclamando de como o ex-aliado é “manipulável”. Mas para além disso, o mais novo casal não se esqueceu das câmeras e pensando nisso, os dois estão avaliando se a relação vai continuar dentro da casa. Contudo, os dois admitiram que gostariam de ter algo mais.

Eslô e Lucas acabaram de protagonizar um beijaço, será que vem aí o casal? #BBB22 pic.twitter.com/sStX1RZ2Sq — POPTime #BBB22 (@siteptbr) January 27, 2022

mano do nada um beijão entre eslô e lucas QUE ISSOOO #BBB22 pic.twitter.com/OSPQfcSQsy — fabs (@marquezinz) January 27, 2022