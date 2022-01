Tadeu Schmidt - Reprodução / Internet

Tadeu SchmidtReprodução / Internet

Publicado 26/01/2022 04:35

Rio – Tadeu Schmidt entrou com os dois pés na porta do Big Brother Brasil 22. Nesta terça-feira (25), o apresentador não titubeou e mandou o recado para os confinados de Curicia. “Acha que as pessoas estão curtindo isso aqui fora? São as pessoas aqui fora que decidem quem ganha este jogo”, contestou o apresentador em uma clara mensagem aos participantes que se recusam a entrar no jogo.

Durante a primeira semana do BBB 22, o público se mostrou insatisfeito com a postura do elenco. Através das redes sociais, diversas críticas puderam ser lidas com relação ao desinteresse de parte dos confinados, principalmente do camarote, de querer jogar o Big Brother. O discurso de Schmidt caiu como uma luva para agradar aqueles que esperam ver os barracos, as discussões por causa do feijão, o rebuliço por causa de uma sunga branca. Tudo aquilo que faz o BBB ser o que é.

Tadeu transpareceu em seu discurso de eliminação tudo que o povo brasileiro espera de um participante de reality: mais comprometimento com o jogo, vontade de ganhar o prêmio, sangue nos olhos e menos ciranda e rodas de orações.

Encerrado o primeiro ciclo no BBB! Quantas emoções! Quanto aprendizado! Que dias intensos! Boa sorte, Luciano! — Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt) January 26, 2022

TADEU ACABOU COM A GRACINHA DESSE POVO DE AMOR 24 HORAS! #BBB22 — Tracklist #BBB22 (@tracklist) January 26, 2022

não meus amores mas se esse elenco não acordar com esse sacode que o tadeu deu, eles vão ser os piores do mundo — ma ri. (@acostumadinha) January 26, 2022

Tadeu mandou bem demais no discurso, espero a alguns ali acordem que o BBB não é colônia de Férias ou um filme fofinho de paz e amor — Nath Finanças (@nathfinancas) January 26, 2022