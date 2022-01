BBB 22: Natália perde a linha, ameaça desistir e vomita no chão do quarto | Tá na Rede | O Dia

Natália não aguentou a bebida e protagonizou o primeiro vexame do BBB 22 - Reprodução / Globoplay

Natália não aguentou a bebida e protagonizou o primeiro vexame do BBB 22Reprodução / Globoplay

Publicado 27/01/2022 04:49

Rio – Nada como uma festinha pra levantar a moral do Big Brother Brasil 22. Na madrugada desta quinta-feira (27) aconteceu a primeira festa do líder Douglas Silva, mas ele foi o menor destaque da festa. A participante Natália foi quem protagonizou o momento mais comentado da festa nas redes sociais. Bêbada, a sister ficou mal após ver Lucas e Eslô se beijando e entrou em uma espiral de loucuras.

Natália foi encontrada no chão da sala por Maria, a mineira estava chorando muito e ameaçava desistir do programa. Sem entender direito, a sister carioca tentou ajudar a amiga e a levou até a cozinha. Natália estava fora de si e até perdeu 50 estalecas por quebrar uma garrafa de água. Outros participantes começaram a chegar e tentaram, em grupo, acalmar a participante.

Linn da Quebrada, Naiara Azevedo e Jessi conseguiram levar Natália para o quarto e deita-la na cama. Ainda muito chorosa e alcoolizada, a designer de unhas ficou enjoada e vomitou no quarto grunge. Após botar tudo pra fora, Nat conseguiu se explicar melhor para as meninas e disse que não foi só por causa do beijo que ela se alterou.

De acordo com a sister, ela estava se sentindo rejeitada por outros participantes e não conseguia se aproximar de ninguém durante a festa. Além disso, Natália acabou de voltar de um paredão e ainda estava com essa emoção guardada. O beijo de Lucas em Eslô teria sido apenas o estopim para essa explosão.

