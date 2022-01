Parece que o casal Jade e PA não vai sair do papel - Reprodução / GloboPlay

Publicado 27/01/2022 04:52

Rio – Durante a festa da madrugada de quinta-feira (27), Jade Picon falou sobre seu relacionamento com Paulo André no Big Brother Brasil 22. O casal já é o mais querido das redes sociais, mesmo sem nunca ter rolado nada entre eles, e parece que essa expectativa do público vai ser frustrada. “Os dois são marrentos”, disse a influenciadora.

Jade estava conversando com Brunna Gonçalves, Tiago Abravanel, Linn da Quebrada e Rodrigo. A esposa de Ludmilla puxou o assunto sobre formar o casal com Paulo André e a sister retrucou que “é difícil”. Jade afirmou que não está acostumada a tomar a iniciativa e que o interessado também não faz as honras. “Os dois são de boa, os dois são marrentos também. Eu estou acostumada a pegar quem beija meu pé, entendeu?” Disse a jovem sister, para o espanto de todos.