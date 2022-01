Boninho - Reprodução / Tv Globo

Publicado 25/01/2022 02:34

Rio – O Big Brother Brasil 22 está deixando os espectadores frustrados com a falta de entretenimento. Nem o jogo da discórdia, dinâmica tradicional que existe apenas para incendiar o parquinho, conseguiu animar o jogo na casa mais vigiada do país. De acordo com as redes sociais, o diretor Boninho foi quem levou a culpa dessa vez.

Durante a primeira semana do BBB 22, os internautas e seguidores do programa já haviam reclamado várias vezes sobre o elenco monótono que foi montado para essa edição. Contudo, após uma formação de paredão intensa no último domingo (23), a web criou expectativas que Boninho traria um verdadeiro incêndio para o jogo da discórdia desta semana.

Para decepção geral da nação, foi entregue apenas um jogo morno de “monte seu pódio da final”. Sem nenhuma inovação, a dinâmica não serviu para animar nem os próprios participantes, que estão se esforçando para desagradar o público. Douglas Silva inclusive sugeriu mudar o nome do jogo da discórdia para “segunda abençoada”.

Outro fator que fez com que as tochas da internet se voltarem contra Boninho foi toda a expectativa que ele mesmo criou com esse elenco, fazendo todo aquele mistério com listas de participantes, soltando enigmas e no fim entregou pessoas como Tiago Abravanel e Pedro Scooby, avessas ao entretenimento da população brasileira.