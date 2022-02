Tassia Rezende e Rodrigo Mussi - Reprodução / Globoplay

Tassia Rezende e Rodrigo MussiReprodução / Globoplay

Publicado 02/02/2022 04:40

Rio – O participante Rodrigo Mussi foi o eliminado desta terça-feira (01) do Big Brother Brasil 22 com 48,45% dos votos. Após a eliminação, o brother participou da entrevista pós-eliminação com Rafa Kalimann, que no meio do bate-papo, colocou uma pessoa que participou indiretamente da passagem de Rodrigo no reality. Tassia Rezende é a tal “pessoa” que o paulista tinha aqui fora e por isso não podia se envolver com ninguém na casa.

A jornada de Rodrigo foi marcada por muita dedicação ao jogo, o que acabou fazendo com que o paulista esquecesse outros aspectos da vivência do BBB e isso pode ter sido um fator determinante em sua saída da casa mais vigiada do país. Contudo, Mussi teve a oportunidade de formar um casal com Laís durante sua passagem por Curicica, mas o brother recusou as investidas da médica e sempre disse que era porque tinha uma pessoa que ele gostava fora da casa e não queria magoa-la.

Pois a produção do programa foi atrás da moça e colocou-a cara a cara com o ex-bbb bem no dia de sua eliminação. “Eu falei, né? Lá na casa. Gosto de alguém, gosto de alguém. Era ela que eu tava falando”, explicou Rodrigo assim que viu Tassia pela chamada de vídeo. A entrevistadora foi logo atrás das fofocas: “Sentiu ciúme dele em algum momento?” Perguntou Rafa curiosa. “Um pouquinho, fiquei um pouco agoniada em algumas festas”, respondeu a moça.

Rodrigo estava um pouco desconsertado com a surpresa, mas rasgou todos os elogios para o seu affair. “Você tá linda, seu sorriso tá lindo. Desculpa não ter chegado aonde eu tava imaginando, me perdoa. Eu tentei”, desabafou o brother. “Foi lindo, muita gente estava torcendo por você”, tranquilizou Tassia.