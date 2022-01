Laís e Maria - Reprodução / Globoplay

Publicado 29/01/2022 04:36

Rio – A festa desta sexta-feira (28) do Big Brother Brasil foi boa para uns e ruins para outros. Maria terminou a festa como artilheira da noite, tirou um beijão de Eliezer e depois ainda se deu bem com Linn da Quebrada. A Verena de amor de mãe faz jus ao título de camisa 10 dado pelos internautas nas redes sociais.

Dessa vez não houve nenhum vexame, pelo menos não um alcóolico. Só houve mesmo o papel de trouxa que a médica Laís passou com Rodrigo. O casal já está próximo há um bom tempo, mas nunca deram o próximo passo na relação, pois o brother afirma “ter uma pessoa aqui fora que ele não quer fazer sofrer”. Contudo, aparentemente, a médica se cansou desse jogo e prometeu que se não saísse do 0 a 0 nessa festa, não iria mais querer saber do paulista.

Os dois entraram numa DR longa por causa disso, Laís chegou a perder mais de 100 estalecas, pois tapava o microfone para abafar o que dizia (sem sucesso). “Se não for agora, não é nunca mais. Estou decidida!” Afirmou a doutora com firmeza. Resta saber até quando vai durar essa certeza.

TEM MAIS BEIJOOOO!

Maria e Linn Da Quebrada se beijaram #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/Y48GAK7ds2 — Big Brother Brasil (@bbb) January 29, 2022

A Maria zerou a festa, é isto #BBB22 pic.twitter.com/IGJZqtjMSX — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) January 29, 2022

Lais pra rodrigo “se não for agora não é nunca mais, eu sou decidida eim”

Rodrigo “vamos curtir a festa”

Lais “sou de palavra, nunca mais eim”

Acho q jaz um shiper #bbb22 #festabbb Lais e Rodrigo maria linna Eli

pic.twitter.com/FJLgffxspG — eita babi (@oshbabi) January 29, 2022