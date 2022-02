Tiago Abravanel - Reprodução / Globoplay

Tiago AbravanelReprodução / Globoplay

Publicado 01/02/2022 05:10

Rio – Tiago Abravanel abriu o coração na madrugada desta terça-feira (01). Conversando com Rodrigo e Laís, o neto de Silvio Santos desabafou sobre a relação difícil que tem com o lado materno da família. O ator contou que tanto ele quanto sua mãe por muitos anos enfrentaram a rejeição dos parentes mais próximos de Silvio.

“Tirando meu aniversário de um ano, que tem foto dele comigo no colo, meu avô nunca foi em um aniversário meu”, revelou o intérprete de Tim Maia. A partir daí, Tiago começou a destrinchar melhor sua relação com Silvio Santos e a família. De acordo com o brother, “a relação com a família praticamente não existe”. Tiago conta que já passou comemorações de Natal com a mãe e os sobrinhos, enquanto que o restante da família estava junto em outro lugar.

Abrava relata que até hoje tem dificuldade de chamar Silvio Santos de “avô”, pois a referência que ele tem como avô é por parte paterna. “Nunca tive a liberdade de me colocar nesse lugar [de neto], porque a relação nunca existiu”, desabafou o participante do BBB 22.

De acordo com Tiago, hoje ele se impressiona como está aceitando melhor a situação que vive com a família Abravanel. “Antes eu fala disso e só vinha lágrimas. Eu só chorava, porque eu não conseguia entender”, revelou o brother. Contudo, ele faz uma ressalva sobre sua mãe, que ainda sofre com o afastamento da família.

Tiago ainda falou sobre sua relação como funcionário do SBT e da Rede Globo, mostrou gratidão por ambas as emissoras, mas disse que trabalhar no SBT sempre viria com o peso de ser neto do dono.

