Eslovênia no jogo da DiscórdiaReprodução / Globoplay

Publicado 01/02/2022 05:12

Rio – Finalmente começou o fogo no parquinho do Big Brother Brasil 22. O jogo da discórdia desta segunda-feira (31) movimentou a casa mais vigiada do país e fez com que algumas peças, que andavam meio paradas, se movimentassem em prol do entretenimento. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi o embate entre Eslovênia e Natália.

A dinâmica consistia em um participante de cada vez escolher uma característica negativa para três colegas. A pernambucana Eslô escolheu a mineira Natália como “não confiável”, mas também alegou a adversária “não faz falta” e “tem medo de se comprometer”. Natália retrucou dizendo que Eslovênia só se compromete “com quem a corda é fraca”.

Eslô não gostou de ser interrompida e revidou chamando Natália de “mal educada” e “inconstante”. Pra finalizar, ela tocou na ferida maior do BBB, a eliminação. Emparedada, Natália corre o risco de sair no paredão desta semana, fato que pareceu agradar Eslovênia, que encerrou sua discórdia desejando a eliminação da moça. “Além de você ser inconstante, também é mal educada e inclusive, espero que você saia amanhã!” Disparou a sister.