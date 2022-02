Naiara Azevedo fica isolada após cair no paredão - Reprodução / Globoplay

Naiara Azevedo fica isolada após cair no paredãoReprodução / Globoplay

Publicado 04/02/2022 04:54

Rio – Naiara Azevedo se deu mal após a prova do líder desta quinta-feira (03). A cantora foi sorteada com uma ida direto ao paredão, cortesia de Jade Picon. Após conseguir a liderança, a influenciadora de 20 anos escolheu Natália, Lucas, Jessi e a Naiara para abrirem cada um uma surpresa. Natália ficou imune, Jessi foi para a xepa, Lucas foi para o Vip e a intérprete de 50 Reais foi para a berlinda.

A sertaneja ficou abalada por cair no paredão tão cedo. Durante o dia ela havia comentado com Linn da Quebrada que estava “sentindo” que seria indicada no domingo, porém a confirmação veio antes. Sentida, Naiara se distanciou da casa e passou momentos chorando sozinha na área externa. Nem mesmo suas aliadas Jessi, Linn e Natália chegaram para apoia-la.

Contudo, a aflição de Naiara não durou muito. Pouco tempo depois, ela já estava planejando como poderia se vingar de Jade Picon e, junto de Tiago Abravanel, a cantora disse que vai se esforçar para ganhar a prova do anjo e colocar sua mais nova adversária no monstro da semana, privando Jade de todas as regalias da liderança.

Naiara chorou após a indicação no paredão pela consequência da prova do líder:



"Deus não te dá um fardo maior do que você pode carregar” - disse a sister.#BBB22 pic.twitter.com/m1L63yGmNS — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 4, 2022

A tristeza da casa pela Naiara estar no paredão durou exatos 23 segundos — Pedro Certezas (@pedrocertezas) February 4, 2022