Jade Picon deixa Paulo André de fora do VIPReprodução / GloboPlay

Publicado 04/02/2022 04:53

Rio – Jade Picon é a nova líder do Big Brother Brasil 22. A influenciadora superou Viny em uma disputa de jogo da memória que parecia mais uma prova de resistência. Nesta quinta-feira (03), ao selecionar os participantes para acompanha-la na área VIP, a sister levou apenas os integrantes do quarto lollipop que estavam na xepa.

A decisão não agradou ao público, pois quem vê aqui de fora acredita que o grupo que se formou naquele quarto não gosta de Jade, com exceção de Bárbara. Sendo assim, muitos internautas criticaram, pelas redes sociais, a escolha da jovem de 20 anos. Principalmente por ela ter deixado Paulo André de fora do clube.

Não é de hoje que a internet já idealizou esse ‘match’ e a expectativa é grande para que eles formem um casal no BBB. Provavelmente iriam longe no reality se concretizassem esse sonho para os espectadores. Contudo, a escolha de Jade por excluir o atleta do seu VIP revoltou os fãs do romance. Rapidamente o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais. Confira:

jade por que você não escolheu o PA????? QUE VIP É ESSE pic.twitter.com/aQgW5ilxT2 — cla (@claardias) February 4, 2022

Nossa Jade torci por você que VIP horrível #bbb22 — Laís (@laismarrques) February 4, 2022

o paulo andré agora depois da jade ter deixado ele na xepa#ProvaDoLider#BBB22

QUE VIP

VINY

Vini pic.twitter.com/lLhKrFnGwT — BBB22 (@ttmisterioso) February 4, 2022