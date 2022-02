Tadeu Schmidt - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 03/02/2022 05:08 | Atualizado 03/02/2022 05:11

Rio – O Big Brother Brasil está se encaminhando para sua terceira semana e, até agora, nenhum personagem conseguiu se destacar para o público. A falta de comprometimento com a dinâmica do programa e a propagação de uma ideia errada que os espectadores não querem assistir entretenimento de baixo nível, tornou esse o “BBB do Amor”. Contudo, ainda existem oásis de diversão que sustentam a audiência.

Tadeu Schmidt está estreando como apresentador do BBB e já conquistou as redes sociais. Praticamente todo episódio que entra ao vivo, ele consegue ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Eu já perdi a conta de quantas vezes ele já ganhou o “craque do jogo” só nessas duas semanas. Em parte é culpa de um elenco apagado, mas não podemos tirar o mérito do talentoso Tadeu.

No começo, Tadeu precisou ganhar seu espaço e era difícil se destacar com 20 pessoas gritando ao mesmo tempo na sala, querendo a palavra. No entanto, Schmidt aprendeu rápido e logo menos nos demos conta, já estávamos vidrados em pessoas montando sanduíches de mentira, tudo por causa de uma narração emocionante feita pelo jornalista.

Outro destaque vai para os discursos de eliminação. Foram só dois até agora, mas foram impecáveis. No primeiro, ele deixou claro que o público não estava satisfeito com a fuga do jogo promovida por parte do elenco. E em seu segundo discurso ele deixou as redes sociais em polvorosa utilizando Libras e deixando todo mundo entender que Jessi seria eliminada, para então eliminar o Rodrigo. Uma pena que os moradores de Curicica sejam péssimos para entender os sinais.

O público tem gostado tanto de Tadeu no comando do programa que, sempre que um brother ou uma sister o desrespeita, a internet inteira sai em defesa. O apreço pelo novo apresentador tem mantido o público entretido e a insatisfação com o enredo parado desse ano garante o destaque para o apresentador, porém quanto tempo isso vai durar? Se Boninho não agir rápido, Tadeu vai ter que tirar um cavalinho da cartola para conseguir salvar essa edição do BBB 22.