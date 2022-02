Pedro Scooby conseguiu tirar o sossego de Arthur Aguiar - Reprodução

Pedro Scooby conseguiu tirar o sossego de Arthur AguiarReprodução

Publicado 05/02/2022 04:48

Rio – Clima tenso entre os brothers! Pelo menos entre alguns brothers. Na noite desta sexta-feira (04), Pedro Scooby conseguiu tirar o sossego de Arthur Aguiar. O surfista emendou uma sequência de provocações para o marido de Maíra Cardi, ao ponto do ator não conseguir nem se defender. Tiago Abravanel, ao ver a cena, interveio e acusou Pedro de Bullying e pronto, estava armada a confusão.

Tudo começou na sala, com Pedro Scooby relembrando da festa dá última quarta-feira (02). O evento tinha a temática de parque de diversões, e havia vários brinquedos de testar a força das pessoas, o ex de Luana Piovani alugou o ouvido de Arthur com zoações sobre a força do rapaz e deboches sobre a seriedade que o ex-Rebelde tinha nos brinquedos.

Tiago Abravanel chegou bem no meio da troca de farpas, que neste ponto já estava bem unilateral, e interveio em nome do colega que não conseguia mais retrucar uma palavra de Scooby. “A partir do momento que alguém se sente ofendido ou machucado com uma brincadeira, ela tem o direito de não querer brincar”, alertou Abravanel.

Pedro ficou nervoso com o puxão de orelha e, visivelmente alterado, pediu desculpas para Arthur e disse que iria encerrar as brincadeiras. Contudo, o surfista continuou bravo com Tiago. “No dia que ele [Arthur] ficou me zoando o dia inteiro, você [Tiago] não entrou na frente pra dizer ‘tá vendo que ele não tá gostando’. Não rolou isso”, retrucou o surfista. “Tem que aguentar, irmão! Você zoa os outros, os outros te zoam!” Concluiu ele nervosamente.

Em seguida, Douglas Silva interveio em defesa de seu maior aliado, alegando que o termo “Bullying”, usado por Tiago foi muito pesado. E também criticou Arthur, por não corrigir o termo, pois eles “brincam” assim uns com os outros o tempo todo. Ou seja, para os meninos do BBB 22, as brincadeiras deles tem cara de Bullying, jeito de Bullying, palavras de Bullying, mas não é Bullying.

