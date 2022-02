Tadeu Schmidt - Reprodução / Globo

Rio – Mais uma vez Tadeu Schmidt entregou um discurso de eliminação que agradou muito o público que assiste o Big Brother Brasil 22. Na noite desta terça-feira (08), o apresentador foi direto ao ponto com os emparedados e deixou claro o que a audiência está cobrando do elenco. Em uma só tacada, Tadeu conseguiu tirar Arthur do isolamento que estava lhe garantindo o favoritismo, derrubar Jade do pedestal e acordar o grupo da Disney para o jogo.

Os discursos de eliminação são uma tradição no BBB, lá no inicio Pedro Bial filosofava sobre as relações dos confinados em textos extremamente densos e intrigantes. Tiago Leifert trouxe uma modernidade, adaptando os discursos para a cultura pop, com uma linguagem da internet. Já Tadeu Schmidt está optando por uma abordagem sem entrelinhas, tocando na ferida e apertando onde dói mesmo.

Em sua terceira eliminação, o atual apresentador livrou Arthur logo de cara da angústia de esperar um resultado: “Arthur, você não passou nem perto de sair, pode relaxar”, começou Schmidt. Logo em seguida, ele começou a apontar todos os erros de Douglas Silva durante as três primeiras semanas de confinamento, deixando a entender que não haveria salvação para o Acerola.

Contudo, bem no final, Tadeu reverteu expectativas e anunciou a saída de Naiara Azevedo parafraseando uma fala de “Cidade de Deus”, filme estrelado por Douglas Silva: “Dadinho coisa nenhuma, quem sai hoje é a Naiara”, decretou. A capacidade de Schmidt de ser assertivo e continuar mantendo o suspense sobre o eliminado da semana, fez com que o apresentador conquistasse o selo de “craque do jogo” em mais um capítulo do BBB 22.

