Gustavo MarsengoReprodução / Globo

Publicado 10/02/2022 04:13

Rio – A casa de vidro do Big Brother Brasil 22 ainda nem estreou e já está causando um rebuliço nas redes sociais. Nesta quarta-feira (09), Tadeu Schmidt apresentou ao público os dois participantes que vão tentar entrar na casa mais vigiada do país. Larissa Tomásia e Gustavo Marcengo foram os escolhidos por Boninho para apimentar as coisas dentro do BBB22.

Ao que tudo indica, a decisão de José Bonifácio atingiu seu objetivo. Apenas pelos vídeos de apresentação, os novos personagens do reality mexeram com as estruturas do público. Principalmente o polêmico Gustavo, que chegou se apresentando como “hétero top” e prometeu ressignificar o termo, que é visto como negativo por quem ele chamou de “lacrolândia”.

A primeira impressão do postulante a brother não agradou boa parte dos internautas que começaram a optar por votar em não permitir que a dupla entre no programa. Contudo, parte dos fãs de BBB apontou que a entrada de uma pessoa de difícil convivência pode ser a saída perfeita para movimentar o jogo morno que o elenco produziu até agora.