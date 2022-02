Larissa Tomásia - Reprodução

Publicado 12/02/2022 03:02

Rio – A Casa de Vidro movimentou o Big Brother Brasil 22 nesta sexta-feira (11). Gustavo Marsengo e Larissa Tomásia mal chegaram e já mexeram com a estratégia de muitos participantes do reality. A tática principal da dupla recém-chegada foi a de “enganar” seus veteranos com informações erradas ou meias-verdades. Larissa se destacou, falando mais com a casa e passando informações duvidosas para os brothers e sisters mais antigos.

Durante uma conversa com o elenco original, Larissa disse que chegarão mais participantes além da dupla envidraçada. Além disso, a nova sister conseguiu deixar enrolar até mesmo os comentaristas de BBB das redes sociais ao afirmar que existe um participante da pipoca cotado para favorito da edição aqui fora.

A pernambucana contou algumas verdades, para balancear sua estratégia, ela contou sobre os memes de Arthur Aguiar comendo pão e irritando sua esposa Maíra Cardi e alertou a casa sobre brincadeiras e falas descuidadas que acabam soando racistas. Porém, no geral, a novata focou em entrar na mente de alguns participantes para tirá-los da zona de conforto que eles estavam.

Eslovênia, Jade Picon e Tiago Abravanel foram os mais afetados pelo ardil de Larissa. A moça deixou a conterrânea acreditando que ela é a favorita do público, abriu os olhos da influenciadora para as amigas que a cercam e deixou Tiago em um estado depressivo ao repreender as palestras do ator.

Pelo lado bom, a dupla da casa de vidro provavelmente vai conseguir dar fim de uma vez por todas na cantoria sem sentido que vinha irritando o público há algum tempo.

Larissa vê o gramado da casa: "A grama do BBB!!!"

Gustavo move vaso de planta: "Deixa eu tirar a Brunna daqui, espera aí!"#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/rdSB3j1haQ — Big Brother Brasil (@bbb) February 12, 2022

Eu adorei a Larissa, ela tá com postura de quem não tem nada a perder. É impulsiva e tagarela. O Gustavo se expôs pouco, parece que quer usar as informações e sua visão de jogo de forma estratégica. Perfeitos pq se complementam. #BBB22 — aline ramos (@_alineramos) February 12, 2022

A energia da Larissa é a da TÍPICA participante do #BBB, hein? #RedeBBB — Muka do Space (@falamuka) February 12, 2022