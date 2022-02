Boninho - Reprodução

Publicado 11/02/2022 02:35

Rio – A prova líder desta quinta-feira (10) não agradou grande parte do público que assiste ao Big Brother Brasil 22. A dinâmica desta semana envolveu um jogo de memória e raciocínio rápido, exatamente como a prova da semana passada. A repetição da atividade provocou ira nas redes sociais e quem levou a pior foi o Boninho.

Internautas apontaram que o diretor da atração errou ao fazer duas provas similares seguidas. Não atoa, os finalistas dessa semana foram os mesmos da anterior: Jade, Lina e Viny. Inclusive, José Bonifácio ainda foi acusado de favorecer os participantes com a repetição. No final, o resultado da prova acabou igual ao da semana passada, com Jade Picon saindo líder pela segunda vez.

O BBB 22 tem recebido muitas críticas nas redes sociais. A audiência reclama que este ano o reality não está conseguindo entregar o entretenimento dos anos anteriores, pois está com um jogo muito parado. O resultado da prova só agravou as acusações na internet de manipulação do programa por parte da produção, que tenta a qualquer custo reanimar uma edição que está mal das pernas.

Que surpresa, hein!



Provas iguais, vencedora igual!



Era só ter avisado que queria a Jade líder, Boninho! #BBB22 — Allan Rodrigues (@oestagiario) February 11, 2022

A PROVA DA SEMANA PASSADA PRATICAMENTE IDENTICA A DESSA SEMANA, VOCÊ NÃO TEM VERGONHA NA SUA CARA BONINHO? #BBB22 pic.twitter.com/Od1ddlo5Us — paulu (@paullorodri_) February 11, 2022

esse BBB virou um enterro real, 4 semana e com liderança repetida com prova com a mesma dinâmica, absolutamente ridículo. — burning red (@yeuxlumiere) February 11, 2022

Prova repetida, líder repetida, vips repetidos. Esse bbb é inimigo do entretenimento #BBB22 pic.twitter.com/YIwxuz5gd5 — Roxanne da Quebrada (@RoxanneMarques) February 11, 2022