Leo Picon e a irmã Jade, que está no "BBB 22" - Divulgação

Leo Picon e a irmã Jade, que está no "BBB 22"Divulgação

Publicado 16/02/2022 08:57

O influenciador Leo Picon invadiu as redes sociais da irmã, Jade Picon, para publicar um vídeo alertando aos seguidores que a “qualquer momento” ele pode tomar o controle dos perfis digitais da caçula do Big Brother Brasil 22. Na madrugada desta quarta-feira (16), Leo afirma não estar de acordo com os posicionamentos dos administradores que atualmente cuidam das paginas de Jade.



Leo avisou que sua “paciência está chegando no limite”, pois as decisões que os responsáveis pelas redes de Jade estão recaindo sobre ele e por isso ele entende estar no direito de poder intervir. O irmão mais velho dos Picon explicou que, como foi ele que criou as páginas da irmã na internet, ele conseguiria facilmente dar um “golpe de estado” nos administradores.

Logo depois, Leo foi ao seu próprio Instagram e iniciou uma transmissão ao vivo, perguntando aos seus seguidores se eles gostariam de ver as páginas da irmã sobre seus cuidados e que se o “público assim decidir, eu assumo o comando”, deixando a escolha para os seus fãs. Além disso, o influenciador fez uma longa publicação no Twitter explicando seus motivos. Confira: