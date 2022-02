Jade Picon e Larissa conversam na academia do 'BBB 22' - Reprodução da TV Globo

Jade Picon e Larissa conversam na academia do 'BBB 22'Reprodução da TV Globo

Publicado 16/02/2022 09:18

O Big Brother Brasil realmente é uma caixinha de surpresas. Larissa Tomásia, integrante do reality que entrou pela casa de vidro no último domingo (13), está passando por maus bocados com os internautas. A mais nova sister de Curicica não agradou ao público com sua leitura errada do jogo, mesmo tendo informações privilegiadas.



Nas primeiras 48 horas de Larissa fora do cárcere de vidro, a pernambucana se aliou ao grupo do quarto lollipop e bagunçou toda a estratégia dos colegas com diversas informações falsas e/ou atrasadas. Após o paredão desta terça-feira (15), a moça teorizou que Natália não estaria tão forte. “Não é porque voltou do paredão que tá forte não. Ele [Tadeu] nem falou a porcentagem”, questionou a sister. Contudo, o apresentador nunca revela a porcentagem dos emparedados para não influenciar no jogo dos participantes.

Aparentemente Larissa não acompanhou com afinco as primeiras semanas do reality e apenas coletou informações de páginas das redes sociais antes de entrar na casa mais vigiada do país. Contudo, os participantes mais antigos não sabem disso e muitos tomam as palavras da influenciadora como certas. Logo, a confiança que a moça está conquistando dentro da casa, mais a soma de todos esses equívocos é um prato cheio para as redes sociais.



Cara essa Larissa é 100% equivocada. Eu PRECISO que o Boninho selecione só gente do bairro dela pra próxima edição. Onde quer que ele tenha achado essa doida, ele tem que ir lá e buscar mais 19. — Oz (@ozinho) February 16, 2022

dois dias e eu não aguento mais a voz da Larissa sussurrando inverdades. #BBB22 — Stephanie Ribeiro (@RibSte) February 16, 2022