A liderança só veio depois da piscadinha ;)Reprodução / Globo

Publicado 18/02/2022 02:35

Rio – Lucas Bissoli é o novo líder do Big Brother Brasil 22. O engenheiro foi o maior pontuador da casa em uma disputa de habilidade na noite desta quinta-feira (17). Ao selecionar os membros para o seu VIP, o brother uniu o útil ao agradável, escolhendo pessoas que ele tem muita afinidade lá dentro e que estão fortes para o público aqui fora.

A decisão foi elogiada na internet, pois o rapaz conseguiu deixar claro todas as pessoas com quem ele quer contar ao longo do reality, com a exceção de Jessilane, que não pode ir para o VIP em decorrência da punição da prova do líder. Assim, Lucas levou Natália e Linn da Quebrada, Eslovênia, Arthur Aguiar e Douglas Silva.

Bissoli conseguiu juntar duas aliadas fortes aqui fora, sua namorada e dois alvos da casa, vistos como fortes lá dentro. Esse bom entendimento do jogo, fez a decisão de Lucas receber muitos elogios nas redes sociais. Os internautas, que até então não davam muita atenção para o capixaba, começaram a dar crédito para o rapaz. Agora só falta ele podar uma plantinha no domingo.

Lucas escolhe para o VIP:

Eslovênia

Natália

Linn da Quebrada

Douglas Silva

