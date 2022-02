Eli e Vyni - Reprodução / Globoplay

Publicado 17/02/2022 02:35

Rio – Vyni afirmou que não tem nenhum interesse romântico em nenhum dos rapazes do Big Brother Brasil 22. Durante a festa, na madrugada desta quinta-feira (17), o cearense confessou para Jessi e Lina que não vai beijar ninguém dentro do reality, as amigas então questionaram sobre Eliezer. “Ele é um irmão para mim”, respondeu Vyni com firmeza.

Dentro da casa, a relação de Eli com Vinicius é muito próxima. A aproximação dos dois já foi comparada diversas vezes com a de Victor Hugo e Gui Napolitano, do BBB 20, e rumores que Vyni estaria apaixonado pelo designer já circulam pela web há algum tempo. Os participantes confinados também já perceberam e a própria Linn da Quebrada comparou o colega com o ex-BBB