Boninho explica como será a votação por grupos no domingoReprodução

Publicado 19/02/2022 00:53

Rio – O Big Fone tocou na noite desta sexta-feira (19) no Big Brother Brasil 22. Assim, o primeiro emparedado da semana já está decidido. Gustavo Marsengo foi escolhido por Brunna Gonçalves para ir mais cedo para a berlinda. Após o encerramento do programa, Boninho concedeu uma rápida entrevista ao jornalista Murilo Ribeiro onde explicou melhor como vai funcionar o paredão deste Domingo.

No “Space do Muka”, uma sala de chat por voz criada no Twitter de Murilo, José Bonifácio contou que este domingo, excepcionalmente, pode não haver prova de Bate Volta. “Se dois grupos votarem em uma única pessoa, a gente teria só dois indicados [...] Se isso acontecer a gente não teria o Bate Volta”, explicou o diretor. Boninho também comentou, dadas às circunstancias dessa inovação, pode ser que o Bate Volta ocorra com quatro emparedados. Confira na íntegra: